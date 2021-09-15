تدريب الأبقار على استخدام دورات المياه

عمل الباحثان في جامعة أوكلاند، ليندساي ماتيوز، ودوغلاس إليف، على تدريب 16 من العجول على استخدام دورات المياه في مزرعة يديرها معهد لايبنيتز، للأبحاث في بيولوجيا المزارع، بمنطقة دومرستدورف، شمالي شرق ألمانيا.

وقال الباحثان في بيان، إنه إلى جانب زملائنا الألمان، توصلنا إلى أنه يمكن تدريب معظم العجول على “التحكّم في الأمر”.

وأوضحا أن “نسبة النيتروجين في بول البقر ترتفع، لذلك إذا كان من الممكن تدريب الأبقار على التبول في مرحاض على الأقل في بعض الأحيان، يمكن التقاط النيتروجين والتعامل معه قبل أن يلوث الماء أو يتحول إلى غاز أكسيد النيتروز”.

إذا بدأت الأبقار بالتبول في المكان الخطأ، فإن العلماء سيجعلون أطواقها تهتز”، مشيرين إلى أنه “خلال التدريب، كانت العجول تُكافأ بالطعام إذا تبولت في المرحاض”.

وقال الباحث ماتيوز: “هكذا يدرب بعض الأشخاص أطفالهم، ويضعونهم في المرحاض وينتظرونهم ليتبولوا، ثم يكافئونهم إذا فعلوا ذلك”، شارحاً أن “هذا الأمر تبين أنه يعمل مع العجول أيضاً، وبعد نهاية 15 يوماً من التدريب، كان ثلاثة أرباع الحيوانات يقومون بثلاثة أرباع عمليات التبول في المراحيض”.

المصدر: الميادين