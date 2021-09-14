الكرملين: بوتين التقى الأسد قبل اتخاذه قراراً بدخول العزل الذاتي بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2021 - 12:58

الكرملين: بوتين التقى الأسد قبل اتخاذه قراراً بدخول العزل الذاتي بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به

منذ 11 mins 14 September، 2021
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