السفارة الايرانية في موسكو لـ “سبوتنيك”: الرئيس الإيراني سيزور طاجيكستان للمشاركة في قمة منظمة شانغهاي للتعاون ومن الممكن أن يجتمع مع بوتين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 14 2021 - 11:20

السفارة الايرانية في موسكو لـ “سبوتنيك”: الرئيس الإيراني سيزور طاجيكستان للمشاركة في قمة منظمة شانغهاي للتعاون ومن الممكن أن يجتمع مع بوتين

منذ 13 mins 14 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة