بايدن يعلن ولاية أريزونا منطقة كوارث – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2021 - 04:22

بايدن يعلن ولاية أريزونا منطقة كوارث

منذ 1 ساعة 14 September، 2021
بايدن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية أريزونا منطقة كوارث، ووجه بالمساعدة ‏الفدرالية لمواجهة آثار العواصف والفيضانات التي شهدتها البلاد من الـ22 من يوليو وحتى الـ24 منه.‏
وذكر البيت الأبيض أن”الرئيس بايدن أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في ‏حالات ‏‏‏الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان ‏المحليين”.
كما أمر بتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو ‏استبدال المرافق التي تضررت من العواصف الشديدة والفيضانات في مقاطعات أباتشي وكوكونينو ‏ونافاغو.‏

المصدر: روسيا اليوم

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