بايدن يعلن ولاية أريزونا منطقة كوارث

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية أريزونا منطقة كوارث، ووجه بالمساعدة الفدرالية لمواجهة آثار العواصف والفيضانات التي شهدتها البلاد من الـ22 من يوليو وحتى الـ24 منه.
وذكر البيت الأبيض أن”الرئيس بايدن أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين”.
كما أمر بتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو استبدال المرافق التي تضررت من العواصف الشديدة والفيضانات في مقاطعات أباتشي وكوكونينو ونافاغو.
المصدر: روسيا اليوم