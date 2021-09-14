نادي الأسير الفلسطيني : نطالب بالكشف عن مصير الأسرى الأربعة وطمأنة عائلاتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2021 - 00:32

نادي الأسير الفلسطيني : نطالب بالكشف عن مصير الأسرى الأربعة وطمأنة عائلاتهم

منذ 1 ساعة 13 September، 2021
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