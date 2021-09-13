لجنة صوغ البيان الوزاري اجتمعت برئاسة ميقاتي

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاثنين الاجتماع الاول للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري بحضور اعضاء اللجنة: نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء: التربية عباس الحلبي، الاعلام جورج قرداحي، العدل هنري خوري، المالية يوسف خليل، التنمية الادارية نجلا رياشي عساكر، الداخلية بسام مولوي، الطاقة وليد فياض، الثقافة محمد مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، المهجرين عصام شرف الدين، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريم.

وتقرر عقد الاجتماع الثاني للجنة في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر غد الثلاثاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام