نيودلهي تستعد لاجتماع بين وزيري خارجية إيران والسعودية

تحدثت صحيفة “هندو” الهندية عن زيارة مرتقبة لوزيري الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان إلى نيودلهي سيبحثان خلالها العلاقات الثنائية والوضع في أفغانستان.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن “نيودلهي تستعد لاجتماع وزيري خارجية إيران والسعودية”، مشيرة إلى أن “عبد اللهيان كان من المقرر أن يتوجه إلى نيودلهي يوم الاثنين، لكن رحلته أرجأت بسبب قضايا تتعلق بقمة منظمة شانغهاي للتعاون المقبلة”.

وأضافت أنه “من المقرر أن يصل بن فرحان إلى نيودلهي خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “من المتوقع أن يركز الجانبان على القضايا الثنائية، إلا أن التطورات في أفغانستان ستكون إحدى القضايا الهامة للتشاور بين طهران والرياض”.

وتابع المصدر أن “وزير الخارجية الهندي سوبرامانيان جيشانكار كان قد تحدث هاتفيا الأسبوع الماضي مع عبد اللهيان حول الوضع في أفغانستان وموقفهما المشترك بشأن الحاجة إلى حكومة شاملة وتمثيلية في كابول، كما شكر جيشانكار إيران على مساعدتها في رحلات الإجلاء الهندية من أفغانستان”.

المصدر: روسيا اليوم