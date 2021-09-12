مستشفى رفيق الحريري: 17 حالة حرجة وحالتا وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2021 - 18:42

مستشفى رفيق الحريري: 17 حالة حرجة وحالتا وفاة

منذ 2 ساعة 12 September، 2021
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 17 حالة حرجة لديه وحالتي وفاة.

وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 241.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 45.
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 9.
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1326.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17.
– حالات وفاة: 2.

وأشار الى ان “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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