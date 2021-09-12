الكاظمي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الايراني: العراق يريد أفضل العلاقات مع كل دول الجوار وموقفنا ثابت من العلاقة مع ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2021 - 14:24

الكاظمي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الايراني: العراق يريد أفضل العلاقات مع كل دول الجوار وموقفنا ثابت من العلاقة مع ايران

منذ 7 mins 12 September، 2021
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