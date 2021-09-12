بيان ايران والوكالة الذرية: السماح للمفتشين بصيانة معدات المراقبة واستبدال بطاقات الذاكرة

أعلن بيان مشترك في ختام محادثات رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أنه “سيسمح لمفتشي الوكالة بصيانة معدات المراقبة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بهم، والتي سيتم تخزينها في إيران تحت ختم مشترك، وتم الاتفاق بين الطرفين على كيفية ومتى يتم ذلك”.

وصدر بيان مشترك الأحد تزامنا مع زيارة غروسي إلى طهران ولقائه إسلامي، وجاء فيه “جدد الطرفان التأكيد على روح التعاون والثقة المتبادلة وأهمية استمرارها وضرورة معالجة القضايا العالقة في اجواء بناءة وتقنية خالصة”.

وفي إطار التعاملات والتعاون بين الجانبين، تقرر مواصلة اللقاءات المتبادلة على المستويات ذات الصلة.

وفي هذا السياق، سيلتقي نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مع المدير العام للوكالة على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما سيتوجه المدير العام إلى طهران في المستقبل القريب لإجراء مشاورات رفيعة المستوى مع حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية بهدف تعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات ومناقشة القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: فارس