سرايا القدس: إحدى مجموعاتنا في جنين أطلقت النار صوب حاجز الجلمة بعد تجمع لعدد من جنود الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2021 - 22:58

سرايا القدس: إحدى مجموعاتنا في جنين أطلقت النار صوب حاجز الجلمة بعد تجمع لعدد من جنود الاحتلال

منذ 9 mins 11 September، 2021
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