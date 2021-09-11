البراكس للوطنية: المخزون سينفد قريبا والبواخر لا تستطيع التفريغ بانتظار فتح الاعتمادات

حذر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “أزمة البنزين الى المزيد من التفاقم، لأن المخزون الموجود في المحطات يباع الى المواطنين والمخزون الموجود في الشركات يسلم الى المحطات، لكن البواخر الموجودة في البحر لا تستطيع التفريغ، لان مصرف لبنان لم يمنحها الاعتمادات اللازمة، فالمخزون سينفد قريبا، وسنشهد في الايام المقبلة إقفالا للكثير من المحطات، ولن يبقى الا عدد قليل من المحطات التي ستفتح خراطيمها، وبالتالي سنشهد المزيد من الطوابير أمامها”.

وأشار الى أنه “بالامس كان يوجد 55 مليون ليتر بنزين، وهو مخزون لا يكفي أكثر من منتصف الاسبوع المقبل بأحسن الاحوال”، لافتا أنه “اذا لم يتم تفريغ البواخر سيشل البلد بسبب نفاد مادة البنزين”.

وقال: “وبما أن قرار رفع الدعم نهائيا عن المحروقات قد اتخذ، وأكد عليه رئيس الحكومة الجديد، أطالب الحكومة العتيدة ووزير الطاقة الجديد بإصدار الالية الجديدة بأسرع وقت وبطريقة سلسة، قبل أن تتأزم الاوضاع، حتى تتمكن البواخر من التفريغ ونتجنب هذه الازمة الكبيرة”.

وتمنى أن “يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات الاربعاء على أساس رفع الدعم”، متسائلا عن “الالية التي سيعتمدها مصرف لبنان عند رفع الدعم، هل سيؤمن هو الدولارات للشركات المستوردة أو سيذهب الى تحرير الاستيراد وتقوم الشركات هي بتأمين الدولارات من السوق السوداء”. مشيرا الى “ضرورة عقد اجتماع بين وزارة الطاقة والشركات المستوردة واصحاب المحطات للبحث في جعالة المحطات وفي آلية تطبيق رفع الدعم في حال اعتمد تحرير الاستيراد”.

وأشار الى أنه يعتقد أن “المصرف المركزي سيبقي الية التعامل كما هي اليوم، والتغيير سيكون فقط بسعر الدولار الذي سيقرر من دون دعم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام