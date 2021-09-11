حماس: إعادة اعتقال الأسيرين العارضة وقدري لن يغسل عار الاحتلال

اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، عبد اللطيف القانوع، إن إعلان الاحتلال اعتقال اثنين من الأسرى المحررين لن يغسل عار الاحتلال.

وقال القانوع في تصريحات صحفية إن “اعتقال الاحتلال لاثنين من الأسرى المحررين لن يغسل عار الاحتلال، ويكفيهم أنهم كسروا المنظومة الإسرائيلية، وكسروا هيبة الاحتلال”.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، اعتقال اثنين من الأسرى الذي تمكنوا من التحرر من سجن جلبوع يوم السادس من الشهر الحالي.

وقالت مصادر عبرية، إن الأسيرين اللذين تم القاء القبض عليهما من قبل قوات الاحتلال، هما محمود العارضة ويعقوب قادري.

المصدر: وكالة شهاب