تعرف على الوزراء في الحكومة اللبنانية الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2021 - 20:54

تعرف على الوزراء في الحكومة اللبنانية الجديدة

منذ 50 mins 10 September، 2021
تقارير مصورة - لبنان

السيرة الذاتية لوزراء الحكومة اللبنانية الجديدة في التقرير التالي.

المصدر: قناة المنار

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