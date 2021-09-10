وقفات وفعاليات نصرة للأسرى في الضفة الغربية والقدس المحتلة

شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية ومنطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، مساء الخميس، وقفات وفعاليات تضامنية ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال.

ففي مدينة القدس المحتلة، قمعت قوات الاحتلال فعالية نظمها العديد من الشبان المقدسيين في منقطة باب العامود إسنادا ومؤازرة للأسرى.

وبحسب المصادر المقدسية فإن قوات الاحتلال ضيقت الخناق على المقدسيين في منقطة باب العامود وحاولت ترهيبهم مستخدمة الكلاب البوليسية.

وبمدينة جنين شارك المئات من المواطنين في مسيرة ووقفة للمطالبة باسترداد جثامين شهداء جنين ومخيمها المحتجزة لدى الاحتلال، ونصرة للأسرى الذين يتعرضون لهجمة شرسة في سجون الاحتلال خاصة في سجون ريمون والنقب ومجدو.

وانطلقت المسيرة، التي نظمتها القوى الوطنية والإسلامية في جنين، من مخيم جنين وجابت شوارع المدينة، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني وصور الشهداء والأسرى الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، مرددين الشعارات التي تحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى.

وطالب المتحدثون المؤسسات الدولية والحقوقية، بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، لكي يتمكن ذووهم من تشييعهم.

وفي رام الله نظم العشرات من المواطنين وقفة في مدينة رام الله، احتجاجًا على سياسة التنكيل التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.

وأكد المشاركون على أن الوقفة التي تنظم في مركز مدينة رام الله بالتزامن مع فعاليات مماثلة في العديد من المدن، تأتي إسنادًا للحركة الأسيرة، وعدم تركهم لقمة سائغة وفريسة لانتهاكات الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم