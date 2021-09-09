عسيران: تعاون الدول العربية لدعم لبنان واجب

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران في تصريح أن “تعاون الدول العربية من أجل دعم لبنان واجب طبيعي، وخصوصا أن وطننا تحمل وزر القضية الفلسطينية منذ 50 عاما”.

وقال: “لقد حان الوقت لترجمة مبدأ الاخوة العربية ومضمونها للعمل على مساعدة لبنان لان الأخ والصديق وقت الضيق، وهذا لا يلغي ابدا ارتباط لبنان بالمطلق بسوريا والعراق والأردن ومصر والسعودية وسائر الدول العربية”.

أضاف: “إنها اللحظة المؤاتية لإعادة انعاش الجامعة العربية وبث الحياة والروح فيها لتكون في مقدمة المؤسسات الإقليمية والدولية الرائدة في تعاطي الشؤون العربية، ولنا ملء الأمل بالاتفاق الذي حصل في سوريا والأردن وان شاءالله في مصر والتوافق بين الدول العربية لحل المشاكل التي برزت في الإقليم في الماضي القريب، والتي سببت في تهاوي لبنان نتيجة الصراعات الكثيرة”.

ودعا إلى “الاسراع في تأليف حكومة لتتمكن من وضع يدها على مشاكل لبنان وتعيده الى ساحة الدول المطمئنة الى مستقبلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام