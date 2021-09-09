الصحة العالمية تدعو لتمديد الحظر الخاص بالجرعات المعززة من لقاحات كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إلى إبقاء الحظر الخاص بالجرعات المعززة من اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” حتى نهاية العام الحالي.

وقال الأمين العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي: “دعوت منذ شهر إلى حظر عالمي خاص باللقاحات المعززة حتى نهاية سبتمبر على الأقل لإعطاء الأولوية لتلقيح الناس في كل أنحاء العالم الذين يدخلون ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر ولم يتلقوا بعد حتى الجرعة الأولى”.

وتابع: “للأسف منذ ذلك الحين لم تتغير الأوضاع في العالم كثيرا، لهذا السبب أحث اليوم على تمديد الحظر حتى نهاية هذا العام على الأقل لتمكين كل دول من تطعيم 40% من سكانها على الأقل”.

وأشار تيدروس مع ذلك إلى أن الجرعة الثالثة قد تكون ضرورية لبعض فئات الناس مثل الأشخاص الذين لم تتشكل لديهم الاستجابة المناعية الكافية بعد التطعيم الأولي أو هؤلاء الذين توقفت لديهم عملية ظهور الأجسام المضادة.

وأوضح: “لكن في الوقت الراهن لا نريد انتشارا واسعا للجرعات المعززة بين الناس الأصحاء الذين تم تلقيحهم بالكامل”.

المصدر: وكالات