وزير خارجية الإمارات يهنئ عبد اللهيان بتعيينه وزيرا للخارجية الإيرانية

أكدت إيران والإمارات على الحاجة للتشاور الثنائي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية. وبحسب للحكومة الإيرانية، “هنأ الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في اتصال هاتفي مع وزير خارجيتنا، حسين أمير عبد اللهيان، بتعيينه وزيرا للخارجية، مستعرضا اللقاءات السابقة ومشددا على الصداقة الطيبة بين البلدين الجارين”.

وأكد وزير خارجية إيران وفقا للبيان، “على العلاقات القوية والمستقرة بين البلدين، وأثناء استعراض التطورات في المنطقة، أكد على أهمية المشاورات بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية”. كما أشار عبد اللهيان إلى “الاجتماع الأخير مع الشيخ محمد بن راشد، رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة ، وأكد الموقف الإيجابي لقادة البلدين في دعم تنمية العلاقات بين البلدين”.

وأواخر الشهر الماضي، قال نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء وحاكم دبي، محمد بن راشد، إنه التقى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، على هامش مؤتمر جوار العراق الذي عقد في بغداد، وقال إنه تمنى للوزير الإيراني “النجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار، وترسيخ علاقات تقوم على مبادئ الحكمة ومصلحة الشعوب”، موجها تحياتهً” للشعب الإيراني الجار والصديق”.

وفي أوائل الشهر الماضي، أعلن وزير التسامح الإماراتي، نهيان بن مبارك آل نهيان، أن بلاده تعمل على تعزيز العلاقات مع إيران؛ لافتا إلى أن زيارته إلى طهران، “تأكيد على ذلك”، وهي بأمر من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد. وشارك بن مبارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، والتي جرت في مقر البرلمان الإيراني.

المصدر: سبوتنيك