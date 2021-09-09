نسبة المشاركة في انتخابات المغرب بلغت 50 %

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية بلغت 50.18 % على المستوى الوطني. وأضاف البيان أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات انتهت طبقا للمقتضيات القانونية في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأوضح البيان انه بخصوص سير عملية التصويت، وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا، التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، فإن عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة .

واكد البيان ان نسبة المشاركة في الجهات الجنوبية للمملكة (الصحراء) تميزت بتسجيل نسب مشاركة مشجعة، حيث بلغت 58,30 بالمئة في منطقة “الداخلة وادي الذهب”، و 63,76 بالمئة في منطقة “كلميم واد نون” و66,94 بالمئة في منطقة “العيون الساقية الحمراء”.

ويتنافس في الانتخابات 31 حزبا أبرزها حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر عدد الترشيحات في الانتخابات، وحزب الاستقلال أعرق الأحزاب المغربية.

المصدر: سبوتنيك