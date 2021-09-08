زحمة سير خانقة والسير شبه متوقف على اوتوستراد الجية قرب محطة كورال جراء توقف السيارات في منتصف الطريق للتزود بالوقود وقد تم تحويل السير الى الطريق البحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 12:38

زحمة سير خانقة والسير شبه متوقف على اوتوستراد الجية قرب محطة كورال جراء توقف السيارات في منتصف الطريق للتزود بالوقود وقد تم تحويل السير الى الطريق البحرية

منذ 25 mins 8 September، 2021
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