روسيا والهند تتفقان على تنسيق خطوات العمل بشأن أفغانستان

اعلن الناطق باسم مجلس الأمن الروسي يفغيني أنوشين للصحفيين عقب اجتماع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال أن روسيا والهند اتفقتا على تنسيق خطوات العمل بشأن أفغانستان بصيغ متعددة الأطراف.

وقال الناطق “في سياق متابعة للمحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، التي جرت في 24 آب/أغسطس، فقد تم تبادل الآراء حول الوضع العسكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان. كما نوقشت المشاكل الإنسانية والهجرة.. ونوقشت آفاق التعاون الروسي الهندي من أجل تهيئة الظروف لإطلاق عملية تسوية سلمية على أساس الحوار بين الأطراف الأفغانية”.

المصدر: سبوتنيك