النخالة يشدد خلال الاتصال على ضرورة وحدة قوى المقاومة وثبات موقفها في وجه العدو مؤكدا أن انتصار الاسرى هو انتصار للجميع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 23:18

النخالة يشدد خلال الاتصال على ضرورة وحدة قوى المقاومة وثبات موقفها في وجه العدو مؤكدا أن انتصار الاسرى هو انتصار للجميع

منذ 27 mins 7 September، 2021
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