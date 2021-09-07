الشيخ القطان حيا مجاهدي عملية نفق الحرية

حيا رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان “المجاهدين الستة الذين قاموا بعملية نفق الحرية”.

وقال في تصريح: “إن عملية نفق الحرية تدل على أن المقاومة لا تأخذ شكلا واحدا، وإنما تكون بأشكال متعددة على غرار عملية نفق الحرية، نحن إذ نبارك لهؤلاء الشباب الابطال ما قاموا به، نزداد إصرارا على أن مواجهة العدو الصهيوني ينبغي أن تكون هي الحل الوحيد لاستعادة الأرض والمقدسات”.

وفي الختام، دعا القطان الشعوب العربية والإسلامية الى أن “تبقى داعمة للقضية الفلسطينية ولحركات المقاومة في كل مكان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام