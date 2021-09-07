تعرفوا على الأماكن التي لا تغيب فيها الشمس أبدًا بالعالم!!

ألا تتمنى أحياناً أن لا ينتهي اليوم أبداً؟ حسنًا، في بعض الأماكن حول العالم، يمكنك تحقيق هذه الأمنية وعيش تجربة مثيرة لا تُنسى، بحيث يمكنك قضاء يوم طويل لا ينتهي فلا تعرف متى تنام، ولا حتى متى تستيقظ.

ففي العديد من المناطق، لا تغيب الشمس لأكثر من 70 يوماً، إذا كنت تودّ معرفة المزيد، اكتشف هذه الأماكن في العالم حيث لا تغيب الشمس أبداً.

النرويج

يطلق على النرويج، الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية، لقب أرض “شمس منتصف الليل”، والسبب هو أن الشمس لا تغيب فيها أبدًا في الفترة الممتدة بين أيار وأواخر تموز. هذا يعني أنه لمدة 76 يوماً تقريباً ، لا تغيب الشمس أبداً. في سفالبارد، وهي المنطقة الأكثر سكناً في شمال أوروبا، تشرق الشمس باستمرار من 10 نيسان إلى 23 آب. قم بزيارة المنطقة والعيش لأيام، لأنه لا توجد ليال، ولا تنس إلقاء نظرة خاطفة على الأضواء الشمالية عند الزيارة.

كندا

يعيش في نونافوت الواقعة في درجتين فوق الدائرة القطبية الشمالية في الأقاليم الشمالية الغربية لكندا حوالي 3000 شخص فقط. يشهد هذا المكان حوالي شهرين من ضوء الشمس على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، بينما يشهد المكان خلال فصل الشتاء حوالي 30 يومًا متتاليًا من الظلام الدامس. أبرز النشاطات التي يمكن فعلها في كندا، تسلّق الجبال، وزيارة الينابيع الساخنة، والجسر المعلّق، والرحلات البرية في ثاني أكبر الامتدادات في العالم بالإضافة الى اكتشاف الكثير من المعالم التاريخية.

أيسلندا

هي أكبر جزيرة في أوروبا بعد بريطانيا العظمى، وتشتهر بكونها الدولة التي لا يوجد فيها بعوض. تضم أيسلندا أنهارًا جليدية وينابيع المياه الحارة والبراكين والينابيع الساخنة والجبال. وتُعرف أيسلندا أيضًا باسم “أرض شمس منتصف الليل”، وأفضل الأوقات لتجربة ضوء الشمس على مدار 24 ساعة كاملة هي بين منتصف مايو/ أيار ومنتصف أغسطس/ آب، حيث تظل الشمس مرئية في جميع أنحاء أيسلندا.

ألاسكا

من أواخر أيار حتى أواخر تموز ، لا تغيب الشمس في بارو في ألاسكا، وفي المقابل لا تشرق الشمس أبداً من بداية تشرين الثاني ولمدة 30 يوماً، وتُعرف هذه الفترة بالليل القطبي. هذا يعني أيضاً أن البلاد تظل في الظلام خلال أشهر الشتاء القاسية. يشتهر هذا المكان بالجبال المغطاة بالثلوج والأنهار الجليدية الساحرة. تحلو زيارة المكان في الصيف كما في الشتاء لما يضم من مشاهد طبيعية خلّابة.

فنلندا

أرض الألف بحيرة وجزيرة، معظم أجزاء فنلندا ترى الشمس مباشرة لمدة 73 يوماً فقط خلال فصل الصيف. بينما خلال فصل الشتاء، لا ترى هذه المنطقة أي ضوء من الشمس. وهو أيضًا أحد الأسباب التي تجعل الناس ينامون أقل في الصيف وأكثر خلال الشتاء. عندما تكون هنا، يمكنك الاستمتاع بالشفق القطبي وكذلك الحصول على فرصة للانغماس في التزلج وتجربة شعور الإقامة في الأكواخ الثلجية الزجاجية.

السويد

عادة ما تكون أكثر دفئاً مقارنة بالدول الأخرى المذكورة أعلاه، تغرب الشمس في السويد حوالي منتصف الليل وتشرق مرة أخرى في الساعة 4:30 صباحاً، وذلك من أوائل أيار وحتى أواخر آب. يمكنك قضاء هذه الأيام الطويلة بالانشغال بأنشطة المغامرة بما فيها صيد الأسماك ولعب الجولف والتزلج ومشاهدة الأضواء الشمالية وزيارة المتنزهات الوطنية.

المصدر: مواقع اخبارية