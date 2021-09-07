الناطق باسم حماس حازم قاسم: القصف الإسرائيلي الأخير هو محاولة من الاحتلال للتغطية على عجزه وفشله في مواجهة نضال شعبنا خاصة بعد عملية نفق الحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 01:30

الناطق باسم حماس حازم قاسم: القصف الإسرائيلي الأخير هو محاولة من الاحتلال للتغطية على عجزه وفشله في مواجهة نضال شعبنا خاصة بعد عملية نفق الحرية

منذ 31 mins 7 September، 2021
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