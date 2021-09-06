العراق : استشهاد قائد عسكري في الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في جرف النصر (الفرات نيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2021 - 01:26
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شخصيات رسمية ودينية وأمنية تعزي بالعلامة الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان في مقر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
تقبل التعازي في مقر المجلس أيام الإثنين والأربعاء والخميس من 9:00 حتى 12:00 ظهراً ومن 3:00 الى 6:00 مساءً
يصلى على الجثمان الطاهر عند الساعة 2:00 بعد ظهر الثلاثاء في مقر المجلس ويوارى الثرى في مثواه الأخير في روضة الشهيدين
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ينعى الشيخ عبد الأمير قبلان بعد عمر أفناه في الدعوة والجهاد في سبيل الله
السيد نصرالله: العلامة قبلان كان سنداً قوياً للمقاومة في لبنان حتى النفس الأخير وداعماً ومؤيداً ومدافعاً عنها
السيد نصرالله: العلامة قبلان كان مدافعاً قوياً عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومقاومته الباسلة
السيد نصرالله: برحيل العلامة قبلان فقدنا قامة رفيعة في مرحلة نحتاج فيها للقادة الكبار للعبور بالوطن إلى بر الامان
الشيخ نعيم قاسم مقدماً التعازي على رأس وفد من حزب الله: الشيخ قبلان كان الداعم الاول للمقاومة في لبنان في كل مراحلها
الرئيس ميشال عون نعى سماحة الشيخ قبلان: نشعر اليوم بالحاجة إلى استلهام ارثه الكبير للسير بلبنان وشعبه إلى بر الأمان
رئاسة مجلس الوزراء: تتوقف الادارات والمؤسسات العامة عن العمل يوم تشييع الراحل الشيخ عبد الامير قبلان بعد غد الثلاثاء
المرجع السيد السيستاني ينعى العلامة الشيخ قبلان: فاضت روحه الزكية إلى بارئها بعد عمر حافل بالعطاء في سبيل دينه ووطنه
المرجع الشيخ بشير النجفي: شكل الفقيد الراحل جسر التواصل بين اللبنانيين فحرص على وحدة صفهم ونذر نفسه لخدمة الناس
تجمع العلماء المسلمين: كان سماحته مثالاً للعالم المجاهد العامل للدفاع عن لبنان في مواجهة الأطماع الصهيونية
السيد علي فضل الله: رحيل الشيخ قبلان خسارة وطنية كبرى فهو دافع عن المظلومين ووقف مع قضايا العرب والمسلمين
البطريرك الراعي معزياً بالشيخ قبلان: كان قيمة مضافة روحية ووطنية عوضنا الله بأمثاله لخير لبنان وحماية العيش المشترك
رئـيـس المجلس التنفيذي فـي حزب الله: خطوة المقاومة لايصال المازوت الى لبنان ضربت الحصار الاميركي على لبنان وسوريا وايران
السيد هاشـم صفي الدين: إنجازات المقاومة أكبر من لبنان ولكن البعض لا يستوعب الأمر رغم الاعتراف الاميركي والإسرائيلي بذلك
الأردن يستضيف اجتماعاً لوزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان لمناقشة تصدير الغاز إلى لبنان عبر سوريا
الرئيس السوري يستقبل وفداً من القيادات الدرزية ضم الشيخ نصرالدين الغريب والنائب طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب
العراقيون يشيعون المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم إلى مثواه الأخير في النجف الاشرف بمشاركة شعبية حاشدة
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي: ايران تؤيد اجراء مفاوضات مفيدة ويجب رفع العقوبات
الرئيس السيد ابراهيم رئيسي: اليوم توضح فشل سياسة التدخل العسكري لحلف شمال الاطلسي والولايات المتحدة في افغانستان
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: نعرب عن أملنا في استئناف محادثات فيينا حول الملف النووي بحضور ايران
المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي: إدارة بايدن لا يمكنها الانتظار الى الابد حتى تقرِّر طهران استئناف المحادثات
مصادر عراقية: استشهاد 13 من أفراد الشرطة خلال التصدي لاعتداء من ارهابيي داعش في قرية تل سطيح بمحافظة كركوك
القوات المسلحة اليمنية: قصف منشآت ارامكو في جدة وجيزان ونجران بـ5 صواريخ باليستية من نوع بدر وطائرتين مسيرتين
القوات المسلحة اليمنية: ماضون بعون الله في معركتنا الجهادية حتى تحرير كافة أراضي الجمهورية وتحقيق الحرية والاستقلال
رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام: كما يصرون على مواصلة عدوانهم وحصارهم فشعبنا اليمني مستمر في الدفاع عن نفسه
غينيا: القوات الخاصة تلقي القبض على الرئيس ألفا كوندي وتعلن حل مؤسسات الدولة
الجالية اللبنانية في غينيا تؤكد عدم تعرض أي من افرادها وممتلكاتهم لأضرار مادية او جسدية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
منظمة الصحة العالمية: نراقب نسخة متحورة اسمها "مو" رصدت في كولومبيا لديها طفرات يمكن أن تنطوي على خطر مقاومة اللقاحات
شركة موديرنا: الجرعات الملوثة من لقاحنا لكوفيد-19 في اليابان تحوي جزيئات من معدن مقاوم للصدأ
البيرو: مصرع 32 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين بسقوط حافلة في وادٍ وسط البلاد
الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ: سقوط مروحية تابعة للبحرية الأميركية قبالة ساحل سان دييغو في كاليفورنيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
العراق : استشهاد قائد عسكري في الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في جرف النصر (الفرات نيوز)
منذ 2 ساعة
5 September، 2021
الحشد الشعبي
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