مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم السبت 04-09-2021

عبروا الحدودَ السياسية، وتخطَوا عشرَ سنينَ من اوهامِ واحقادِ البعض، وعادوا الى سوريا مستجيرينَ برحمةِ التاريخِ والجغرافيا التي تمثلُها الدولةُ الشقيقةُ للبنان، الوفيةُ لمبادئها القوميةِ وارتباطاتِها الانسانية، والقويةُ التي تمدُ يدَ العونِ لمن يحتاجُها ولو كان بعضُ اللبنانيينَ حاول كسرَها ولا يزالُ يُمنّي النفس.

وفدٌ وزاري لبناني رفيع كسرَ الحصارَ السياسيَ المفروضَ على لبنان الممنوعِ عن سوريا، وما كان الكسرُ لولا انَ بانيَ هذا الجدارِ الوهمِ هو اولُ من حطَّمَه بغضَبِهِ بفعلِ باخرةِ الحياةِ الايرانية، فأرداهُ بتصريحٍ لسفيرته في لبنان دوريثي شيا.

نائبةُ رئيسِ الحكومةِ اللبنانية زينة عكر ووزيرا المالِ والطاقةِ غازي وزني وريمون غجر والمديرُ العامُ للامنِ العام اللواء عباس ابراهيم زاروا سوريا موفدين من الحكومةِ اللبنانية بحثاً عن شمعةٍ وسطَ الظلامِ اللبناني الدامس، فوجدوا وزيرَ الخارجيةِ السوري فيصل المقداد والوزراءَ السوريينَ المعنيين يستقبلونهم بكلِ ترحابٍ وكلِ استعدادٍ للدعم، فبحثوا استجرارَ الغازِ المصري الى لبنان عبر سوريا، وكذلك خطوطِ الكهرباءِ الاردنية، وباتت الامورُ بعهدةِ الفرقِ التقنيةِ من الجانبين لاتمام المهمة..

هو اولُ رفعٍ للركامِ السياسي الذي راكمه الاميركيُ وادواتُه على طريقِ العلاقةِ اللبنانيةِ السورية، وهي زيارةُ الحدِ الادنى بعدَ ان دنا لبنانُ من الموتِ بفعلِ الحصارِ الاميركي مع بعضِ العربي وادواته، فسوريا ليست ممراً لانعاشِ لبنان فحسب بل مرتكزٌ اِن احسنَ اللبنانيون التنسيق، لعودةِ الحياةِ الاقتصاديةِ بين البلدين، والتواصلَ الجديَ لاعادةِ النازحين السوريين الى بلدهم، وتخفيفِ الاعباءِ عن كاهلِ الدولة المنهكة..

دولةٌ تبحثُ في كلِ مكانٍ لتراكمَ ساعاتِ التغذيةِ الكهربائية، بعدَ ان تَمَنَّعَتْ أو مُنِعَت عن كلِ عرضٍ سخيٍ بانشاءِ معاملِ انتاجِ الكهرباءِ من روسيا الى الصين فضلا عن ايران.

وان كانت أولى البواخرِ الايرانيةِ القادمة برعايةِ المقاومة قد كسرت الحصارَ الاميركيَ عن الغاز المصري والكهرباءِ الاردنية عبر سوريا، فعسى ان تكسرَ مثيلاتُها تباعاً اعمدةَ الحصار الاميركي، لعَلَّهُ ينجو لبنان .

المصدر: قناة المنار