الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري : دمشق رحبت بالطلب اللبناني حول استجرار الطاقة وستتم متابعة الامور الفنية من خلال فريق فني مشترك – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2021 - 15:26

الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري : دمشق رحبت بالطلب اللبناني حول استجرار الطاقة وستتم متابعة الامور الفنية من خلال فريق فني مشترك

منذ 1 ساعة 4 September، 2021
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