الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري : دمشق رحبت بالطلب اللبناني حول استجرار الطاقة وستتم متابعة الامور الفنية من خلال فريق فني مشترك – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2021 - 15:26
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
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جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري : دمشق رحبت بالطلب اللبناني حول استجرار الطاقة وستتم متابعة الامور الفنية من خلال فريق فني مشترك
منذ 1 ساعة
4 September، 2021
عاجل
استجرار الطاقة
الوفد اللبناني في دمشق
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