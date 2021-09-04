الخارجية الإيرانية تأسف لإعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين وتؤكد أن إدارة بايدن تسير على خطى سابقتها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2021 - 09:40

الخارجية الإيرانية تأسف لإعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين وتؤكد أن إدارة بايدن تسير على خطى سابقتها

منذ 6 mins 4 September، 2021
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