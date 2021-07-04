علامات تشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم

الكولسترول (Cholesterol) هو مركب موجود في كل خلية من خلايا الجسم، ويقوم باستعماله لبناء خلايا جديدة ومعافاة ولإنتاج هورمونات ضرورية له.

إذا كان مستوى الكولسترول في الدم مرتفعًا، فمعنى هذا أن ترسبات دهنية ستتكون داخل جدران الأوعية الدموية، وستعيق هذه الترسبات في النهاية تدفق الدم في الشرايين.

ولكن أين تكمن خطورة هذا الارتفاع وهل يمكن تشخيص ارتفاع مستوى الكوليسترول استنادا إلى علامات خارجية.

وقد يمثل الألم الذي تشعر به في الصدر أو الساقين أعراضا تحذر من أن مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة للغاية، بحسب خبراء، وفق ما أفاد موقع “express”.

وارتفاع الكوليسترول هو الاسم الذي يطلق ارتفاع معدلات مادة دهنية في الدم. يمكن أن تؤدي هذه المادة، المعروفة باسم الكوليسترول، إلى انسداد الأوعية الدموية، وعندما يحدث هذا، قد يشعر الشخص بإحساس غير عادي في الصدر أو الساقين.

بحسب “Web med” يمكن أن يكون ألم الجانب الأيسر في الصدر ناتجا عن نوبة قلبية أو حالة أخرى تهدد الحياة.

اتصل بخدمات الطوارئ المحلية إذا كنت تعاني من ألم غير مبرر في الجانب الأيسر أو في وسط الصدر بالإضافة إلى:

الشعور بضغط أو شد في الصدر

ألم في الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو البطن

صعوبة في التنفس

ضعف أو دوخة أو دوار

الغثيان أو القيء

ألم في الساقين

يسميها الأطباء العرج ويزول الألم الذي يسببه بمجرد أن تأخذ استراحة او الشعور بثقل او حرق في احدى او كلا الساقين.

ولا يسبب ارتفاع الكوليسترول أي أعراض كبيرة، لذلك من الصعب جدا معرفة ما إذا كنت مصابا به الا من خلال فحص الدم .

المصدر: وكالات