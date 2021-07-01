تعميم صورة سيدة مجهولة الهوية عثر عليها في بلدة شحتول بكسروان

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها الخميس صورة سيدة مجهولة الهوية عثر عليها بتاريخ 30-6-2021 في بلدة شحتول – كسروان، وذلك بعد تعذر التعرف على هويتها.

وقال البيان “تعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة سيدة مجهولة الهوية عثر عليها بتاريخ 30-6-2021 جالسة على رصيف في بلدة شحتول – كسروان، ولا يوجد بحوزتها ما يثبت هويتها. وقد نقلها عناصر مخفر غبالة إلى مركز المخفر، ولم يلقوا أي تجاوب منها على أسئلتهم واستفساراتهم”.

وتابع البيان “لذلك، يرجى من ذويها أو ممَّن يعرف عنها شيئا ، الاتصال بالمخفر المذكور في وِحدَة الدَّرك الإقليمي على الرّقم 780141-09 تمهيداً لتسليمها إلى ذويها، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام