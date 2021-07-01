كورونا في المغرب.. تسجيل ‭776‬ إصابة جديدة وأربع وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية الأربعاء تسجيل ‭‭776‬ ‭‬‬إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من ‭‭690‬ ‭‬‬أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى ‭‭531361‬‬.

وتشير البيانات أيضا إلى تسجيل أربع وفيات جديدة نزولا من تسع حالات أمس، ليصل مجمل الوفيات إلى 9296.

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان اليوم إنها سجلت “ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستحد، وكذا عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات”.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى “حالات التراخي الملحوظ وعدم الإلتزام بالإجراءات والتدابير.. خاصة بعد الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي الليلي وبداية العطلة الصيفية وفتح الحدود”.

وحذرت وزارة الصحة من “انتكاسة” قد تعيد البلاد” إلى نقطة الصفر”.

المصدر: وكالة رويترز