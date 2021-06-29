الأسرى الفلسطينيون يقررون إرجاع وجبات الطعام غداً في عدة سجون دعماً للأسيرين الغضنفر أبو عطوان وجمال الطويل المضربين عن الطعام ( نادي الأسير) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2021 - 23:26

الأسرى الفلسطينيون يقررون إرجاع وجبات الطعام غداً في عدة سجون دعماً للأسيرين الغضنفر أبو عطوان وجمال الطويل المضربين عن الطعام ( نادي الأسير)

منذ 32 mins 29 June، 2021
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