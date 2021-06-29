ربيعي: لن نتغاضى عن حقوقنا من أجل توقيع اتفاق في محادثات فيينا

أعلن المتحدث باسم حكومة الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، علي ربيعي أن الحكومة ترى أنها ملزمة بمواصلة المحادثات النووية بغض النظر عن القضايا الجانبية، كما أنها “ليست مستعدة للتغاضي عن حقوق البلاد مقابل توقيع الاتفاق خلال الفترة المتبقية، بل ستوكل هذا الملف الى الحكومة القادمة”.

واضاف علي ربيعي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن “كل ما ينبغي طرحه من وجهة النظر الايرانية قد وضع على طاولة الحوار وتم بحثه، وان طهران متمسكة برؤيتها”. وتابع قائلاً “لقد وصلت المحادثات الى مرحلة ينبغي فيها على جميع الاطراف ان تتخذ قراراتها”، موضحاً أن “ايران قد اتخذت قرارها بانتظار موقف الاطراف الاخرى بما فيها امريكا، وعند اعلان هذه المواقف ستقول ايران كلمتها بشكل واضح في المرحلة القادمة”.

وشدد ربيعي على أن “أي اتفاق يجب أن يتضمن رفع الحظر الظالم في المجال الاقتصادي عن ايران”، موضحاً أنه “طبقاً لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية لا ينبغي المماطلة حتى ليوم واحد اذا كان بالامكان رفع الحظر، ومن هنا فأن الحكومة ترى نفسها ملزمة في متابعة المحادثات بعزم راسخ من أجل رفع الحظر في اقرب فرصة”.

المصدر: ارنا