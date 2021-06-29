8 فوائد للقرفة واحذر من مخاطرها

تُستخلص القرفة من لحاء شجر القرفة في منطقة آسيا الاستوائية، ومن أشهر المناطق المعروفة بزراعتها سيرلانكا والهند، ولم يتوقف استخدام القرفة على إضافتها للأطعمة، بل اُستخدمت منذ القدم لأغراض علاجية لفوائدها الصحية، حيث تعمل على منع الالتهابات، كما انها تشكل مصدرا ممتازا للالياف الغذائية، الحديد والكالسيوم.

ما هي فوائد القرفة الصحية؟

1.القرفة تمنع تخثر الدم

عندما تتكتل كريات الدم الحمراء أكثر من اللزوم داخل الأوعية الدموية، يتحول الدم إلى لزج جدا.

لكن الزيوت الموجودة داخل القرفة تمنع هذا “التكتل” غير المرغوب للكريات الحمراء، الأمر الذي يساعد بدوره في الحماية من مشكلة تخثر الدم.

2 .القرفة:تقلل الالتهابات وتكافح الجراثيم

من فوائد القرفة أنها تمنع إطلاق الحامض الذي يثير الالتهابات من غشاء الخلية. هذه الخاصية تجعل من القرفة غذاء فاعلا في التقليل من أعراض الالتهابات.

ولكن هذه المزايا للقرفة أثبتت مخبريا فقط، وتنقص المعلومات حتى الان فيما يتعلق بالانسان. الا أنه يعتقد الباحثون أن القرفة تعمل بشكل مماثل مع البشر، فالقرفة لها خصائص مضادة فعالة وقوية للجراثيم والفطريات، بما في ذلك السالمونيلا والإشريكية القولونية والمكورات العنقودية.

3 .القرفة تؤثر على الدماغ

في بحث في تأثير الروائح على وظيفة الدماغ، الذي قارن رائحة القرفة والنعناع والياسمين، وجد أن مضغ علكة القرفة، وشم العطر “الحلو-الحار” للقرفة فقط يعمل على:• تعزيز قدرات الانتباه والتركيز.

• زيادة العمل والاستجابة للقدرات البصرية – الحركية لدى المفحوصين.

4.القرفة غنية بالالياف والمعادن

من فوائد القرفة أيضا أنها غنية في المنغنيز ومصدر جيد للألياف الغذائية، الحديد والكالسيوم.

بالإضافة إلى ذلك للألياف والكالسيوم التي في القرفة قدرة جيدة على ربط الأملاح الصفراء وتساعد على إزالتها من الجسم على نحو فعال.

5 .القرفة تقلل مستويات السكر

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن من فوائد القرفة أنها تؤدي إلى إبطاء سرعة الهضم، مما قد يخفف من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

في الدراسات التي أجريت على الحيوانات ثبت أن القرفة فعالة في خفض مستويات السكر في الدم ويمكن التكهن بأن مضادات الأكسدة القوية التي تحويها القرفة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على مضاعفات مرض السكري.

6.القرفة تساعد في خسارة الوزن

يمكن للقرفة ان تساعد في خسارة الكيلوغرامات الإضافية، خاصة التي اكتسبتها نتيجة اتباع نظام غذائي غير صحي عالي الدهون، خاصة تلك التي تتراكم في منطقة البطن.

ولقد وجدت دراسة أن القرفة تبطئ من وتيرة عملية تخزين الدهون في الجسم، وبالتالي تقلل من احتمال زيادة الوزن.

7.القرفة تساعد في علاج السرطان

في الدراسات التي أجريت على الحيوانات أو الخلايا المزروعة في المعامل، أظهرت القرفة أنها واعدة لقدرتها على إبطاء نمو السرطان وحتى قتل الخلايا السرطانية.

8.القرفة تؤدي الى انخفاض ضغط الدم

تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول القرفة يوميا لمدة 3 أشهر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى) بمقدار 5 نقاط.

ربما يمكن استخدامها كمادة حافظة طبيعية في الأطعمة ومستحضرات التجميل.

ما هي أضرار القرفة وآثارها الجانبية؟

القرفة آمنة بشكل عام للأكل، ولكن قد يسبب الإفراط في تناول القرفة (بكميات كبيرة جدا) بعض الأضرار مثل:

1.مشاكل في التنفس مع بعض حالات الربو.

2.تلف الرئة والكبد.

3. انخفاض سكر الدم.

4.تقرحات الفم.

المصدر: وكالات