كورونا في تركيا.. تسجيل 5283 إصابة و58 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة التركية الاثنين انه تم تسجيل 5283 إصابة و58 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة “بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5283 مقابل 5266 السبت و4883 الأحد، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5414310”.

وذكرت الوزارة “أنها رصدت 58 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 51 السبت و52 الأحد، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 49634 شخصا”، وتابعت “كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 5327 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5280558 شخصا”.

المصدر: روسيا اليوم