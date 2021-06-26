سوق المزارع للخضار والفاكهة يعود إلى الهرمل بعد توقف قسري فرضته كورونا

انطلق سوق المزارع للخضار والفاكهة الذي تنظمه جمعية الهرمل الإنمائية مجددا، وأعاد المزارعون بسطاتهم من الخضار والفاكهة والسمك والمونة والأشغال الحرفية إلى باحة مركز الجواد للتنمية والإرشاد الزراعي في الهرمل، بعد توقف قسري فرضته جائحة كورونا.

وزار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة السوق، وأثنى على المشروع الذي يؤمن السلة الغذائية للمواطن بأسعار مخفضة، وأعلن بالمناسبة أن “قانون استزراع السمك أصبح في لجان مجلس النواب، ومن شأنه أن يعزز عملية استزراع السمك وأن يحميه على مستوى الإنتاج وأن يؤمن تسويقا له من خلال البطاقة والاعتماد الرسمي والوطني”.

أما رئيس جمعية الهرمل الإنمائية المنظمة للسوق المهندس حسين قانصوه فأشار إلى “أن سوق المزارع يسمح له بأن يعرض إنتاجه مباشرة للمستهلكين، وهذا الأمر يساعد على التنافس الإيجابي بين المزارعين على النوعية والسعر، ويوفر للمستهلك فرصة لأن يجد ما يريده في مكان معين”.

وعبر المزارعون والمتسوقون عن سرورهم لعودة سوق المزارع، الذي سيفتتح كل يوم سبت من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، وتخلله هذا الأسبوع تنظيم دورة لزراعة الفطر الصدفي.

المصدر: موقع المنار