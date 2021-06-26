تركيا: نرغب في التعاون مع دول الخليج ولا مشكلة سياسية لنا مع السعودية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، إن تركيا تولي أهمية لأمن واستقرار منطقة الخليج.

وأكد بيلغيتش عدم وجود أي مشكلة سياسية ثنائية مع السعودية، ولفت إلى أن تركيا دعمت الخطوة المهمة حيال حل الخلاف بين قطر والرباعية العربية، خلال قمة التعاون الخليجي في يناير الماضي.

وأوضح أن تركيا ترغب في تطوير التعاون مع دول الخليج وباقي بلدان المنطقة.

وتشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا منذ سنوات بسبب قضايا في السياسة الخارجية وأسلوب التعامل مع جماعات الإسلام السياسي وخاصة بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية المملكة باسطنبول.

كما توجد خلافات بين الإمارات وتركيا على خلفية قضايا عدة، بينها الأزمات في سوريا وخاصة ليبيا، حيث دعمت أنقرة حكومة الوفاق الوطني بينما أيدت أبو ظبي “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر، إضافة إلى علاقات الحكومة التركية مع جماعة “الإخوان المسلمين”.

المصدر: وكالة الاناضول