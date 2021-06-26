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June 26 2021 - 00:40

إيطاليا: سلالة “دلتا” تمثل 16.8 بالمئة من إصابات كورونا

منذ 46 mins 25 June، 2021
كورونا في ايطاليا
أخبار دولية - ايطاليا

قال المعهد الوطني للصحة في إيطاليا اليوم الجمعة، إن إصابات السلالة المتحورة من فيروس كورونا المعروفة باسم “دلتا” تمثل 16.8 بالمئة من إجمالي حالات كوفيد-19 في البلاد.

وفي انتظار نتائح دراسة أكثر شمولا تصدر في الأيام القادمة، قال المعهد إن نسبة إصابات “حالات الإصابة بالسلالتين المتحورتين “كابا” و”دلتا” قفزت من 4.2 في مايو إلى 16.8 في يونيو”، استنادا لبيانات يوم 21 مايو.

وتعتبر إيطاليا تاسع دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: وكالة رويترز

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