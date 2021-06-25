وزارة الصحة اللبنانية: 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2021 - 17:38

وزارة الصحة اللبنانية: 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 17 mins 25 June، 2021
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