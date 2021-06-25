وزارة الصحة اللبنانية: 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 25 2021 - 17:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
25 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عصر اليوم الساعة 17:30 بتوقيت بيروت حول التطورات المحلية السياسية
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يوقع على الموافقة الاستثنائية لتأمين تمويل استيراد المحروقات وفق تسعيرة 3900 ليرة
وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال: على الأجهزة الأمنية وحماية المستهلك بوزارة الإقتصاد مكافحة الإحتكار
محتجون يقطعون الطرقات بالاطارات المشتعلة في أكثر من منطقة لبنانية احتجاجاً على الاوضاع المعيشية
وزارة الصحة تنظم الجمعة والسبت ماراتون فايزر الذي يستهدف الفئة العمرية بدءاً من 50 عاماً وما فوق في جميع المناطق
النائب ابراهيم الموسوي تعليقاً على قرار القاضي عقيقي بالسماح للعميل غضبوني بالسفر: هو يطعن بنزاهة ووطنية الصرح القضائي
مسؤول ملف النازحين في حزب الله: بئس هذا الزمان الذي يسمح فيه القضاء للعميل جعفر غضبوني بالمغادرة من مطار بيروت
النائب السابق نوار الساحلي: أين دعاة السيادة والاستقلال من تدخل السفارة الأميركية في شؤون قضاء لبنان ؟
هيئة الاسرى: قرار القاضي عقيقي بمثابة طعنة مدوية للعدالة وخطوة تصب في مصلحة السجان الاسرائيلي وعملائه
مسؤولو الاعلام بحزب الله والتيار الوطني الحر: الإشاعات التي تطال العلاقة بين ثنائي تفاهم مار مخايل مغرضة ومعروفة الأهداف
الإمام السيد علي الخامنئي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني "كوف إيران بركت"
الإمام الخامنئي: ينبغي الافتخار باللقاح الوطني الذي صنع بجهود الباحثين والعلماء الشبان الإيرانيين ونال الترخيض مؤخراً
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 شبان من باب السلسلة في المسجد الأقصى بينهم موظف في دائرة الأوقاف
تشييع الناشط الفلسطيني نزار بنات في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة وسط حالة من الاستنكار والغضب لجريمة قتله
اسماعيل هنية: قتل الناشط نزار بنات يمثل اعتداء على كل الوطنيين في فلسطين وكل من يريد محاربة الفساد ويؤيد نهج المقاومة
إصابة العشرات برصاص الاحتلال واختناقاً خلال مواجهات في قرية بيتا رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل صبيح
العميد يحيى سريع: سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة قاصف 2k ويحقق إصابات دقيقة
انقسام بين قادة أوروبا مع انطلاق قمتهم في بروكسل بعد دعوة ألمانيا وفرنسا لعقد قمة مع روسيا
الكرملين: نأسف لقرار الاتحاد الأوروبي رفضه عقد قمة مع روسيا وبحث عقوبات جديدة ضدها
مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية: واشنطن ستشارك في الجولة السابعة من مفاوضات فيينا التي لم يحدد موعدها بعد
الرئيس الأميركي جو بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا بعد انهيار مبنى مكون من 11 طابقاً
منظمة الصحة العالمية: أفريقيا تشهد عودة مدمرة لعدوى كورونا والموجة الثالثة تتسارع بوتيرة أسرع وتضرب بقوة أشد
علماء يحذرون من كوارث وشيكة قد تشهدها الأرض نتيجة الاحتباس الحراري وذوبان القطب المتجمد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مدير مشروع انتاج اللقاح الايراني " كوف ايران بركت" : فاعلية اللقاح بلغت 93.5% و12 دولة طلبت شراء هذا اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الكرملين: نواصل تقييم العلاقات مع واشنطن بغض النظر عن الطابع البناء لقمة جنيف بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن
الخارجية الروسية: يجب على واشنطن معاقبة نفسها على ما فعلته في العراق ويوغوسلافيا قبل النطق بكلمة قانون
البحرية الأميركية تبدأ سلسلة اختبارات لحاملة طائراتها الأحدث والأكثر تطوراً لتحديد جاهزيتها للحرب
المحكمة الدستورية في تركيا توافق على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي ومنع قياداته من العمل السياسي
لجنة الانتخابات الأرمينية: فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزارة الصحة اللبنانية: 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 17 mins
25 June، 2021
عاجل
كورونا في لبنان
وزارة الصحة
التعليقات
ذات صلة
البزري:المتحورات الجديدة تشكل خطرا جديا والحماية منه بإستمرار عمليات التلقيح والترصد الوبائي
الصحة اللبنانية: 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية
وزارة الصحة احالت ملف بيع حليب أطفال في السوق السوداء الى القضاء
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}