ارسلان من بعبدا: لحل أزمة المحروقات والجو يفيد ان الأمور تتجه الى الحلحلة

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الجمعة رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان، حيث جرى البحث بالاوضاع العامة.

وبعد اللقاء، قال ارسلان “بحثنا بالأمور المعيشية والصحية والتربوية والإنسانية لكل الناس”، ولفت الى ان “الحاجة المطلقة والسريعة لحل هذه الازمة بأسرع وقت ممكن”، وتابع “أخذ الرئيس عون بالأمس إجراءات جدية مع رئيس الحكومة لحل أزمة المحروقات بين اليوم والغد وهو وضعنا في جو يفيد ان الأمور تتجه الى الحلحلة”.

واضاف ارسلان “وضعنا فخامة الرئيس في أجواء الاجتماع الذي سيعقد غدا في خلدة عند السادسة مساء، وكلنا مرحبون ومنفتحون ومؤيدون للحوار بين كل الفئات اللبنانية وداخل البيت الدرزي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام