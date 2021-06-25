محطات الوقود في لبنان شهدت منذ الصباح ازدحاما اضافيا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2021 - 13:30

محطات الوقود في لبنان شهدت منذ الصباح ازدحاما اضافيا

منذ 38 mins 25 June، 2021
زحمة البنزين
لبنان

تشهد محطات الوقود في العديد من المناطق اللبنانية منذ الصباح الباكر زحمة اكبر من الايام السابقة للتزود بالبنزين بحسب ما افاد مراسلونا. وبحسب المعلومات فإن القرار الذي اتخذ بالموافقة الاستثنائية على استيراد المحروقات على سعر 3900 ليرة ربما يخفف من الازدحام في الفترة المقبلة لكن يسبب عبئا اضافيا على قدرة المواطن الشرائية لان صفيحة البنزين سترتفع الى 60 الف ليرة او اكثر.

الازمة التي تواصلت بفعل اسباب عديدة لا سيما موضوع ازمة الدولار التي انعكست على اعتمادات الاستيراد، زاد من حدتها تخزين البنزين من قبل الكثير من المحطات املا في ارباح اضافية ، اضافة الى قلق المواطنين وتهافتهم خوفا من انقطاع البنزين كليا او من ارتفاع كبير بالاسعار.  كما يبقى وقع الازمة اكبر في مناطق الاطراف في الجنوب والبقاع والشمال.

 

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