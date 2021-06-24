متحدث القوات المسلحة يكشف عن عملية عسكرية واسعة على الحدود السعودية

كشف متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية على معسكر تدريب تابع لتحالف العدوان في منطقة الوديعة الحدودية.

وأوضح العميد سريع أن”العملية النوعية على معسكر التدريب في الوديعة تمت بـ10 طائرات قاصفk2 “.

وذكر أن”العملية تم خلالها استهداف مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل معسكر الوديعة”.

وأكد أن”العملية أسفرت عن مصرع وإصابة ضباط سعوديين وأكثر من 60 من مرتزقة العدوان”.

ولفت إلى أن”العملية نفذت خلال اليومين الماضيين وهي موثقة بالصوت الصورة وسيتم بث مشاهدها لاحقا”.

المصدر: المسيرة