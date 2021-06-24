المجموعة اللبنانية للإعلام استنكرت حجب مواقع إلكترونية: لن يزيدنا إلا عزما وقوة

قالت إدارة المجموعة اللبنانية للإعلام (قناة المنار – إذاعة النور) في بيان لها الخميس “مرة جديدة تتقدم عصا المنع على ثقافة الحرية والتنوع، فيحجبون مواقع إلكترونية تابعة لقنوات إعلامية طالما رفعت لواء الدفاع عن المظلومين والمضطهدين في العالم سيما العالمين العربي والإسلامي، وعن المستهدفين يوميا بأمنهم واستقرارهم لأنهم أخذوا خيارهم الوطني بالعيش بكرامة وعزة”.

وأضاف البيان ان “هذا الإستهداف يأتي على خلفية الدور الإعلامي الرسالي الذي تؤديه هذه الوسائل انطلاقًا من دورها الإعلامي الملتزم قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”، وتابع “إننا في المجموعة اللبنانية للإعلام – قناة المنار وإذاعة النور نعلن عن إدانتنا لهذه الخطوة التي تستهدف حرية الكلمة والإنسان، ونعلن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الزملاء من القنوات والمواقع الإلكترونية بكل ما نملك من إمكانيات وطاقات”.

ولفت البيان الى ان “هذا يدفعنا إلى التوجه مجددا إلى المنظمات العالمية المعنية بالحريات الإعلامية بضرورة رفضها لهذا القرار الجائر وإدانته”، وتابع “نقول لزملائنا أنه ولى الزمن الذي يتم فيه إسكات هذه الأصوات الحرة وان هذه القرارات لن تزيدنا إلاّ عزمًا وقوةً على مواصلة هذه المسيرة وقوفا إلى جانب المظلومين والمعتدى عليهم إحقاقًا للحق”.

المصدر: قناة المنار