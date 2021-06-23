الصحة الفلسطينية: تسجيل 176 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء انه تم تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و118 حالة تعاف، فيما لم تسجل أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة ان “الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (10)، جنين (5)، طولكرم (1)، رام الله والبيرة (3)، الخليل (1)، قطاع غزة (154)، ضواحي القدس (2)، لافتة إلى انه تم إجراء 3307 فحوصات”.

وقالت الوزارة إن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (10)، طولكرم (3)، رام الله والبيرة (2)، الخليل (3)، قطاع غزة (100)”.

المصدر: فلسطين اليوم