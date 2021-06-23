الصحة الفلسطينية: تسجيل 176 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2021 - 19:14

الصحة الفلسطينية: تسجيل 176 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

منذ 25 mins 23 June، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء انه تم تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و118 حالة تعاف، فيما لم تسجل أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة ان “الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (10)، جنين (5)، طولكرم (1)، رام الله والبيرة (3)، الخليل (1)، قطاع غزة (154)، ضواحي القدس (2)، لافتة إلى انه تم إجراء 3307 فحوصات”.

وقالت الوزارة إن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (10)، طولكرم (3)، رام الله والبيرة (2)، الخليل (3)، قطاع غزة (100)”.

المصدر: فلسطين اليوم

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