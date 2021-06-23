غرفة التحكم المروري : قتيلان و16 جريحا في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2021 - 10:06

غرفة التحكم المروري : قتيلان و16 جريحا في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 48 mins 23 June، 2021
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