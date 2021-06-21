استيراد المحروقات من ايران؟.. ماذا قالت خلاصة استطلاع الرأي؟

طرح موقع قناة المنار في خانة “شارك برأيك” الاسبوع الماضي استطلاعاً حول استيراد المحروقات من ايران.



وجاء الاستطلاع ونسب النتائج على الشكل التالي:

هل انت مع استيراد المحروقات من ايران كحلّ لهذه الأزمة المستمرة في لبنان؟

نعم (97%)

كلا (3%)

عدد المشاركين 6760

تؤيد الاغلبية الساحقة من المستطلعين استيراد المحروقات من ايران لحل ازمته في هذا المجال.. فإيران التي اكدت اكثر من مرة استعدادها لدعم لبنان في اكثر من مجال وساعدت لبنان في مجالات لا حصر لها، والتي اعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استعدادها لتوريد المحروقات الى لبنان بما يحل ازمته المتفاقمة، يتطلع اليها الكثير من اللبنانيين كطرف مساعد في هذا المجال الذي عجزت الاطراف المعنية حتى الان عن حله وانهاء مذلة المواطن في سعيه لتأمين البنزين والمازوت.