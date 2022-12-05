خلاصة الاستطلاع| آثار الدولار الجمركي الجديد

طرح موقع المنار الاسبوع الفائت استطلاع رأي حول آثار تطبيق الدولار الجمركي الجديد وجاء في النتائج:

بعد بدء تطبيق الدولار الجمركي الجديد في لبنان في الايام المقبلة:

سترتفع اسعار كل السلع (93%)

سترتفع اسعار السلع المرتبطة بالدولار الجمركي فقط (7%)

عدد المشاركين: 1411

اذاً 93% من المشاركين يعتقدون ان الدولار الجمركي الجديد الذي تبلغ قيمته 15000 ليرة أي 10 اضعاف الدولار القديم، سيؤثر تطبيقه على مختلف اسعار السلع في لبنان، اي ان التجار سيرفعون اسعار مختلف السلع وليس فقط تلك المرتبطة مباشرة بالدولار الجمركي الجديد.. يؤشر هذا الرأي الى اقتناع شعبي واسع ان ضعف الرقابة على الاسعار سواء بقصور او تقصير سيؤدي الى استغلال الكثير من التجار للدولار الجمركي الجديد لرفع كل الاسعار ، وربما يعود هذا الاقتناع الى تجارب سابقة في السوق اللبناني تتعلق بضعف الرقابة على الاسعار بشكل عام.