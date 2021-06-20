ظريف: أمريكا أخلت بالاتفاق النووي وعليها اصلاح الامر

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان امريكا هي التي اخلت بالاتفاق النووي وعليها هي نفسها اصلاح الامر.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء السبت: في منتدى انطاليا الدبلوماسي اكدت على ضرورة الاصلاحات المعرفية بان القضية في الدبلوماسية ليست قضية الثقة بل قضية احترام مصالح النظراء.

واضاف: ان الولايات هي التي اخلت بالاتفاق النووي والان عليها هي نفسها اصلاح الامر.

وتابع وزير الخارجية الايراني: ان الاجانب سيغادرون المنطقة عاجلا أم آجلا. علينا نحن انفسنا استلام زمام الامور فيها.

المصدر: وكالة ارنا