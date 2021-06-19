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June 19 2021 - 18:10

حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان يهنئ الإمام الخامنئي بمناسبة إنجاز ونجاح عملية الانتخابات

منذ 23 mins 19 June، 2021
أمين عام حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان العلامة الشيخ رجا ناصر عباس جعفري
أخبار دولية - باكستان

بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، اصدر أمين عام حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان العلامة الشيخ رجا ناصر عباس جعفري بيان يهنئ فيه الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، ويؤكد أن “مشاركة الشعب الإيراني الكثيفة في الانتخابات الرئاسية قد أدخلت اليأس والندم في نفوس أعداء الجمهورية الاسلامية”.

وفي البيان تقدم باسمه واسم حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان الى الامام السيد علي الخامنئي والى الجمهورية الاسلامية في ايران قيادة وشعبا بخالص التهنئة والتبريك بمناسبة إنجاز الشعب الايراني إستحقاق الانتخابات الرئاسية الايرانية وفوز الرئيس المنتخب السيد رئيسي، لافتاً الى إن المشاركة الشعبية الحاشدة والرائعة في هذه الانتخابات أثبتت من جديد للعالم كله عظمة هذا الشعب وهذا النظام الإسلامي، ومدى تمتعه بالحرية والسيادة.

وتمنى العلامة جعفري للسيد ابراهيم رئيسي أن يستطيع “تحقيق الأهداف المنشودة، والآمال الكبرى التي يتطلع إليها الشعب الإيراني”.

المصدر: بريد الموقع

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